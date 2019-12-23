中國對850餘項商品降低關税　涉及豬肉藥物原料　明年1月1日生效

中國國務院關税税則委員會近日印發通知，2020年1月1日起，調整部分商品進口關税。

《央視新聞》報道，為積極擴大進口，激發進口潛力，優化進口結構，自2020年1月1日起，中國將對850餘項商品實施低於最惠國税率的進口暫定税率。

其中，為更好滿足人民生活需要，適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定税率；為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關税；為擴大先進技術、設備和零部件進口，支持高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件集成電路存儲器、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定税率；為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定税率。

為推進貿易與環境協調發展，根據國務院全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物的有關精神，與進口廢物管理目錄的調整時間相銜接，自2020年1月1日起，取消鎢廢碎料和鈮廢碎料2種商品進口暫定税率，恢復執行最惠國税率。

將降信息技術產品進口暫定稅率

為推動共建「一帶一路」高質量發展，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡，實施互利共贏的開放戰略，根據中國與有關國家或地區簽訂的自貿協定或優惠貿易安排，2020年中國將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定税率。其中，進一步降税的有中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、韓國、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。2020年，繼續對與中國建交併完成換文手續的最不發達國家實施特惠税率，並根據聯合國最不發達國家名單和中國過渡期安排，調整特惠税率適用國別。

2020年7月1日起，中國還將對176項信息技術產品的最惠國税率實施第五步降税，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定税率。

國務院關税税則委員會辦公室表示，上述調整措施有利於降低進口成本，促進國際國內要素有序自由流動，推動建設更高水平開放型經濟新體制；有利於提高對外開放水平，不斷拓展貿易發展新空間，加快高標準自由貿易區建設；有利於與其他國家和地區共享發展成果，開創開放合作、包容普惠、共享共贏的國際貿易新局面。