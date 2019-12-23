Airbnb除夕夜全球住宿人數達450萬人　港人度假首選係呢度？

聖誕節及除夕的長假期，有不少港人出外旅遊，據網上民宿預訂平台Airbnb，本港旅客的除夕夜度假首選分別是日本沖繩、葡萄牙里斯本及日本福岡。

Airbnb指，今年除夕透過Airbnb到世界各地旅遊的旅客錄得顯著增長，許多人選擇到鄰近城市、地區，以及知名度較低的城市旅遊。Airbnb除夕夜全球住宿人數將高達450萬人，比3年前已迅速上升兩倍以上。

到訪加納阿克拉的旅客增長逾3倍

另外，按年增長最快的除夕夜度假目的地，分別是排首位的加納阿克拉（352%）；肯塔基州路易維爾（243%）；澳洲Haymarket（145%）；越南富國島（132%）；日本甲府市（130%）；法國勒蒙多爾 （123%）；紐約州埃利科特維爾（121%）；尼日利亞拉各斯 （121%）；巴西喬因維爾 （121%）；瑞典Are （120%）。

樹屋亦成為房客渡假的住宿地。（資料圖片）

逾150位房客將入住風車

另外，Airbnb稱，房客在今年除夕夜作出不同的選擇，今年的跨年週末和假日住宿時，搜尋「游泳池」和「按摩浴池」的次數分別是「壁爐」的7.6倍和2.5倍；152位房客將入住風車；673位房客將前往小島；1,447位房客將入住樹屋；2,759位房客將入住城堡；超過19,000位房客選擇了農場住宿。