抖音海外版傳正尋找全球總部　上月逾七成收入來自美國

中國互聯網企業字節跳動傳正為旗下短視頻App TikTok（抖音海外版）尋找全球總部，正考慮的城市包括新加坡、倫敦和都柏林。

儘管TikTok被不少美國政客視為眼中釘、甚至遭美軍「封殺」，但這並未影響到它在美國的火爆程度。據移動應用情報平台Sensor Tower的最新數據顯示，11月TikTok安裝量將近6,700萬，美國是當月TikTok的第三大市場。另外根據應用內購收入排名，美國用戶更是貢獻超過七成，位列第一。

11月，TikTok安裝量前五的市場為印度、巴西、美國、俄羅斯和印尼，分別貢獻了43.9%，8.1%，6.4%，5.5%和3.9%；收入方面，11月TikTok應用內購收入達到686萬美元，為目前收入最高的月份，按年增長179%，按月增長18.8%。其中，美國用戶貢獻了其中的70.3%，其次為加拿大和英國，分別為5.9%和4.5%。

與抖音在美國大受歡迎形成對比的是，美軍陸軍學員司令部宣布，禁止學員在穿着軍服時使用TikTok；美國海軍也要求包括海軍陸戰隊內已接入內網的士兵「立即刪除TikTok」，同時禁止政府移動設備安裝TikTok。TikTok方面對此回應稱，TikTok不和中國共享用戶數據，TikTok全球用戶的所有數據都存儲在弗吉尼亞，在新加坡有一個備份服務器。

關於TikTok在海外設立全球總部一事，TikTok已經在內部討論了數月，由於美國近期對TikTok的審查，這一進程進一步加速。