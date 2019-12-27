蘋果公司股價再創新高　惟大考驗即將到來

蘋果公司股價突破286美元，創下歷史新高，漲幅近0.6%，年初至今該股上漲了81％。

《網易科技》報道，截至12月26日，蘋果在12月的18個交易日中，只有5個交易日低收。2019年12月，蘋果股價較上月上漲逾7%，有望迎來2019年第10個上漲月。

此前媒體報道稱，蘋果手機在中國遭遇「滑鐵盧」，銷量暴降35%。（VCG）

作為美國最大上市公司，這輪反彈促使該股今年的漲幅超過80%，市值增加了約5,300億美元。這一漲幅超過了標準普爾500指數中除5家公司以外的所有公司市值，是英特爾市值的兩倍。

大約10年前，隨着股市開始從金融危機中復甦，蘋果公司2009年全年股價飆升近150%。該公司2019年的漲勢輕鬆超過了標準普爾500指數近30%的漲幅，也超過了其他大型股的漲幅。微軟今年以來的漲幅超過55%，亞馬遜漲幅約為23%，不到蘋果漲幅的三分之一。

年初時股價下挫

實際上，蘋果股價2019年波動異常劇烈。1月2日，蘋果發佈了明確的負面消息，近20年來首次下調了收入預期。這一消息引發了大規模拋售，但股價很快反彈，全年持續走高。有迹象顯示，貿易緊張局勢正得到緩解，這為股市提供了穩定的宏觀經濟推動力。

Cowen分析師Krish Sanka)在12月17日的一份報告中說，蘋果「2019年伊始發佈了一份出人意料的負面預告，隨後由於iPhone銷量放緩、缺乏明確的5G戰略以及貿易緊張局勢，加劇了上半年對該股看跌情緒。但在下半年，這種情緒變得積極起來」。

28家投行予蘋果「買入」評級

蘋果股票的平均目標價約為268美元，這意味着比目前的交易水平低約7%。儘管如此，華爾街仍普遍看好蘋果股票，有28家公司建議投資者「買入」該股。相比之下，14家公司的評級為「中性」，只有7家公司主張「賣出」。

但是分析表示，蘋果股價即將面臨的考驗將在2020年1月下旬到來，屆時預計其將公布2020財年第一財季財報。分析師預計獲利增長超過8%，營收增長4.5%。Bloomberg MODL估計，預計該季度iPhone銷量約為6,670萬部，按年增長約0.8%。蘋果手機的平均售價預計為781.35美元，比去年同期下降4.1%。