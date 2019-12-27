內地首11個月發地方債4.32萬億 專家：地方債規模將超越金融債

中國財政部最新公布，11月全國發行地方政府債券457.89億元（人民幣，下同），其中發行一般債券230.65億元，發行專項債券227.24億元。

今年1至11月，全國發行地方政府債券共4.32萬億元，其中發行一般債券1.77萬億元，發行專項債券2.55萬億元。按用途劃分，發行新增債券3.04萬億元，置換債券和再融資債券1.29萬億元。

早前第十三屆全國人民代表大會第二次會議審議批准，今年全國地方政府債務限額為24.08萬億元。

中國債券市場2019年報告指，4年以內到期的地方政府債佔比達到50%，意味未來4年地方財政將面臨考驗。（資料圖片）

《路透》報道，中國國家金融與發展實驗室理事長李揚周五表示，地方政府債券在中國經濟下行中，承擔穩投資、穩就業等方面的重任，日後規模有望不斷擴大，將超過金融債成為中國最大的債券品種。

國家金融與發展實驗室發布中國債券市場2019年報告指，目前地方政府債的剩餘期限在4年以內的佔比達到50%左右，意味未來4年地方政府債的到期償還將達到高潮，令地方財政將面臨考驗。

防範地方風險屬「重中之重」

李揚於2019年中國債券論壇上指出，今年中國地方政府債增長非常迅速，目前國內提振經濟增長的主要手段正正是依賴地方政府投資。他認為，在這樣的大環境下，今後幾年地方政府債會非常顯著地增加，而下一步要確認地方債在不可避免地發展的前提下，防範地方債的風險將會是「重中之重」。

路透統計顯示，2019年全國地方政府債券發行總計4.36萬億元人民幣，較去年增長近5%，終結前兩年下滑態勢，其中專項債佔比升至近六成。