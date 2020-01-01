人民銀行下周一起降準0.5個百分點　料釋放逾8000億人民幣

市場憂慮內地經濟下行，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，人民銀行決定於今年1月6日，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。

人民銀行重申，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持靈活適度，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，激發市場主體活力，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

屬全面降準 料釋放逾8000多億人民幣

人行又以問答形式，解釋今次的決定。人行指，此次降準是全面降準，體現逆週期調節，釋放長期資金約8000多億元人民幣，有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。

人民銀行決定於今年1月6日，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（網頁截圖）

此次降准保持流動性合理充裕，有利於實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境，並且用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支​​持實體經濟發展。

降准非「大水漫灌」

人行又指，此次降準與農曆新年前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，保持靈活適度，並非大水漫灌，體現了科學穩健把握貨幣政策逆週期調節力度，穩健貨幣政策取向沒有改變。