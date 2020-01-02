人民幣中間價今年首個交易日高開148點

人民幣對美元中間價今年首個交易日高開，較上一交易日上調148個基點，報6.9614。

人民幣在岸價今日窄幅上落，介乎6.9635至6.974，最新報6.9643，跌11點子；離岸價方面，上下波幅介乎6.9613至6.9719，最新報6.9623，跌1點子。

預期今年雙向波動加大

2019年，人民幣對美元匯率先漲後跌，雙向波動加大。展望2020年，市場普遍預計利好因素有所增多，人民幣匯率將保持彈性。

數據顯示，2019年全年人民幣兑美元中間價累計調貶1130個基點，調貶幅度約為1.65%。

人民銀行有關負責人表示，從全球市場角度觀察，作為貨幣之間的比價，匯率波動也是常態，有了波動，價格機制才能發揮資源配置和自動調節的作用。

料今年可高見6.7

對於2020年人民幣匯率走勢，機構普遍表示看好。分析認為，2020年人民幣匯率的彈性空間有望保持，很可能在高波動中逐步小幅升值，震盪區間預計為6.7至7.2。

另有分析指出，展望2020年，人民幣匯率利好因素有所增多。

一是中美貿易摩擦已有兩年時間，對金融市場的影響趨於減弱，尤其是中美第一階段經貿協議達成，市場信心得到部分修復。二是中國經濟增速仍處於全球較高水平，且在全球負利率資產擴容背景下，全球資本看好中國，境外投資者持續增持境內金融資產。三是未來美國經濟下行壓力加大，美聯儲（Fed）貨幣政策重回寬鬆，均加大了美元指數走弱的風險。與此同時，中國經濟基本面韌性較強以及逆周期外匯管理政策的持續發力，有利於防止大幅單邊貶值預期的形成。