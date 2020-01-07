摩根士丹利：三大原因令2020年中國股市上漲

摩根士丹利中國市場策略師、副總裁王瀅昨日（6日）表示，相比2019年，摩根士丹利對2020年的中國股市抱有更加樂觀的態度，從大盤指數總體走向來看具有上升空間。

據《中國新聞網》報道，王瀅稱，對於大盤的樂觀判斷主要基於三個方面。第一，中國宏觀經濟相對市場預測更早進入了觸底反彈的過程。

摩根士丹利看好中國股市。（新華社）

「2019年四季度中國經濟增長應該是見底了，預計到今年一季度，中國宏觀GDP增長可以恢復到6%，這對企業盈利和銷售增長有正面推動作用。」王瀅說。

第二，中國經濟系統內部的庫存周期非常接近，甚至開始進入整體庫存重新積累的過程。

王瀅指出，觀察中國去庫存的周期可發現，庫存增長率在接近0之後就會重新增加，把該趨勢與中國經濟系統內部企業盈利增長趨勢做分析，會發現兩者有高度的重合軌迹，重新積累庫存對企業訂單和盈利增長加速有非常正面的作用。

達成經貿協議可增強投資者信心

第三，中美第一階段經貿協議若達成會減少很多外部因素的不確定性，有益於企業或個人消費部門的信心重建及進一步增強，由此對整體經濟增長恢復有正面影響。

王瀅直言：「我們這三個判斷是對企業盈利方面的正面影響多於對企業估值方面的正面影響，應會出現一個比較健康的股票市場上升空間的趨勢。」