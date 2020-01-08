LG將關閉南韓LCD電視面板生產線　專注在中國生產

LG Display行政總裁Jeong Ho-young表示，由於LCD價格下跌，以及全球供應過剩，他們將於2020年年底停止韓國國內LCD電視面板的生產。

作為新任CEO的Jeong Ho-Young在CES展會期間表示：「我們2020年年底前將結束在韓國的LCD電視生產，之後專注於在中國生產LCD電視。」

LG將全力開發全力開發OLED。（VCG）

目前LCD領域的現狀是，產能供大於求，導致相應產品根本賣不上價格，同時加上技術門檻越來越低，這導致諸如LG、三星這樣的企業，開始關閉相應的LCD產品線，開始投入更多的精力在OLED等新的顯示屏領域上。

三星亦已暫停南韓一條生產線

LG Display競爭對手三星（Samsung Display）2019年10月曾表示，已暫停其在南韓國內的一條LCD生產線。

2019年第三季度，LCD電視業務佔LG營收的32%，低於前一季度的41%，主要因為LCD電視面板的出貨量減少。在2019年1月至10月間，LG Display連續三個季度虧損。但CEO Jeong Ho-Young表示，預計2020年下半年公司業績將「進一步改善」。

在終止韓國國內LCD電視生產的同時，LG Display的目標是將重點轉向有機發光二極管（OLED）技術。LG Display預計，到2021年新技術將佔公司營收的50%，高於2018年的約30%。

Jeong Ho-Young說：「計劃在2020年第一季度末之前在中國工廠建立系統來批量生產OLED產品。」他還表示，LG Display不打算將韓國LCD電視生產線用於OLED面板生產。