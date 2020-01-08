【收市總結】美伊衝突升溫　港股曾失28000點　全日跌234點

撰文：張偉倫
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中東局勢再次升溫。伊朗政府為革命衛隊高層被美軍空襲致死，作出報復，向美軍伊拉克基地發射多枝導彈，據報多達80名美軍身亡。受到有關消息拖累，港股今早先低開322點，28000點亦告失守，其後跌幅更擴大至464點。
恒生指數收市報28087點，跌234點；國企指數收市報11079點，跌118點，成交額為965.4億元。
油價上揚，但是油股今日先升後跌，中國海洋石油（0883）收市報13.64元，無升跌，中國石化（0386）跌0.8%，收市報4.74元，中國石油（0857）升0.2%，收市報4.14元。
金礦股獲投資者追捧，招金礦業（1818）升0.6%，收市報9.31元，中國黃金（2099）升1.5%，收市報7.26元，山東黃金（1787）升1.7%，收市報20.05元，SPDR金ETF（2840）升1.3%，收市報1,164元。
內銀股紛紛回落
保險股今日走勢個別，友邦保險（1299）跌1.8%，收市報83.8元，宏利金融（0945）升0.7%，收市報159.8元，保誠（2378）升0.4%，收市報147.2元。
內銀股亦處於弱勢，中國銀行（3988）跌1.8%，收市報3.22元，交通銀行（3328）跌1.8%，收市報5.4元，建設銀行（0939）跌0.8%，收市報6.56元。
中信股份（0267）計劃出售部份中港麥當勞股份，可是股價未見受刺激，跌1.3%，收市報9.82元。