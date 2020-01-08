FBI要求蘋果解鎖iPhone　涉美國海軍基地槍擊案疑犯

消息稱，美國聯邦調查局（FBI）1月7日致函蘋果公司，要求蘋果幫助解鎖兩部iPhone。調查人員認為，該兩部iPhone屬於沙特空軍成員Mohammed Saeed Alshamrani所有。

蘋果隱私主管CES自辯稱，iPhone容易丟，所以要難破解。（VCG）

2019年12月在佛羅里達州海軍基地接受訓練的沙特學員Mohammed Saeed Alshamrani，於一幢教學樓內突然開槍襲擊美軍，襲擊造成3人死亡，Alshamrani後來被一名當地警員開槍擊斃。

FBI日前要求蘋果，幫助解鎖兩部可能屬於Alshamrani的iPhone，並稱已獲得法院許可，能搜查涉事手機，惟目前為止，調查人員一直無法成功猜出密碼。

蘋果發表聲明稱，當局1個月前要求提供與案相關信息，該企亦將自己掌握的所有數據交出，並強調非常尊重執法部門，會合作協助進行調查。不過，蘋果會否解鎖兩部iPhone仍屬未知之數，分析認為，FBI最後或尋求第三方公司幫忙破解。

另外，蘋果時隔28年重返國際消費電子展CES，雖然2020年不算正式參展，卻派出高層參與講座。蘋果負責私隱相關業務主管Jane Horvath在一個消費者私隱講座中指，iPhone的加密機制，旨在保護個人敏感數據不被窺探，一旦手機被鎖定，若未能成功輸入密碼，則無法訪問儲存在內的數據。

蘋果﹕須確保設備數據安全

因此，這也是蘋果的一個痛點，即使該企按法庭指令打開iCloud雲儲存數據，仍無法破解iPhone本身硬盤。Horvath重申，手機體積細小易弄掉，故必須確保設備上的數據安全，以防丟失敏感數據。

事實上，FBI與蘋果早有交鋒。2015年12月，美國加州發生一宗槍擊案，造成多人死傷，當時FBI取得疑犯的iPhone 5c後，曾要求蘋果解鎖，卻遭到拒絕。FBI揚言要起訴蘋果，風波亦鬧上法庭，最終有傳FBI花費數百萬元，藉助第三方為手機解鎖，事件才告一段落。