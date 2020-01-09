中國12月CPI按年上漲4.5%　豬肉價格升勢仍強勁

2020年1月9日，中國統計局發佈2019年12月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。

統計局數據顯示，2019年12月份，全國居民消費價格按年上漲4.5%。其中，城市上漲4.2%，農村上漲5.3%；食品價格上漲17.4%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲6.4%，服務價格上漲1.2%。

12月份，全國居民消費價格按月持平。其中，城市持平，農村下降0.1%；食品價格下降0.4%，非食品價格上漲0.1%；消費品和服務價格均持平。

2019年全年，全國居民消費價格比上年上升2.9%。

豬肉價升近倍

12月份，食品煙酒類價格按年上漲12.9%，影響CPI上漲約3.82個百分點。食品中，畜肉類價格上漲66.4%，影響CPI上漲約2.94個百分點，其中豬肉價格上漲97.0%，影響CPI上漲約2.34個百分點；鮮菜價格上漲10.8%，影響CPI上漲約0.26個百分點；蛋類價格上漲6.2%，影響CPI上漲約0.04個百分點；水產品價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.02個百分點；糧食價格上漲0.6%，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮果價格下降8.0%，影響CPI下降約0.15個百分點。

其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲4.4%、2.1%和1.8%，衣着、居住、生活用品及服務價格分別上漲0.8%、0.5%和0.4%；交通和通信價格下降0.7%。