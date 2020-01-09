祈連活：美國或創史上最長經濟擴張週期　中國增長則放緩至5.8%

美國與伊朗關係轉趨緊張，加上中美貿易問題未完全解決，以及英國脫歐等不確定因素持續，市場憂慮環球經濟增長放緩。景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）相信，今年環球經濟將在低通脹環境下維持增長。

祈連活表示，過去一年市場普遍對美國經濟衰退風險感憂慮，惟事實上去年第三季美國經濟仍錄得2.1％的理想增長。他認為，市場投資持續低企，中美貿易戰導致貿易放緩，加上英國脫歐及中東軍事衝突，引發石油供應中斷等地緣政治風險，令市場過度擔憂。

料今年美國經濟增長約2.4%

他提到，美國私人企業資產負債表總體槓桿已大幅下降，通脹預期今年保持溫和，聯儲局不大可能驟然收緊貨幣政策。另一方面，過去六個月貨幣環境已大幅寬鬆，隨著資產價格上漲，祈連活認為美國仍處於經濟週期中期，而不是後期階段，意味著美國將錄得自2009年以來連續11年，且到今時將為連續12年的經濟擴張， 將是美國金融史上最長的擴張週期，預料今年美國經濟增長約2.4%。

信貸緊縮影響中國經濟

中國方面，祈連活認為，除貿易摩擦以外，內地自身的因素亦令經濟活動受壓。他提到，2017年以來中國政府去槓桿政策成為主調，影子銀行業貸款大幅削減，信貸增長放緩，廣義貨幣M2增長按年減至8至9％，為40年來最低增長。儘管人民銀行多次下調利率及銀行存款準備金率，但貨幣仍持續緊縮，經濟增長及通脹於今年顯著放緩，今年經濟增長放緩至5.8%。