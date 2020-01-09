中科院發佈2020年中國經濟預測：前降後升

中國科學院預測科學研究中心昨日發布《2020年中國經濟預測》，預計2020年中國GDP增速為6.1%左右，呈前降後升、穩中有進趨勢。

根據中國科學院預測中心發佈的《2020年中國經濟預測》，預計2020年中國GDP增速為6.1%左右。其中，消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為4.4、1.4和0.3個百分點。

消費已是拉動中國經濟上行的重要支柱。（VCG）

中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅介紹，2020年中國的經濟基本上增速比2019年會略低，但是呈現前降後升、穩中有進的這樣一個態勢。6.1%至少對企業的信心、對就業會起到很好的作用，總體上來看也是我們在經濟新常態當中經歷的一個階段。

據介紹，2019年前三季度中國最終消費對經濟增長的貢獻率達到了60.5%，消費不斷提質升級。預計2020年，中國最終消費將保持持續增長趨勢，但增幅較2019年有所放緩。

此外，根據預測，在全球經濟增長緩慢、全球貿易增速放緩的背景下，預計2020年中國國際收支仍將繼續保持基本平衡狀態，預計2020年中國進出口總額約為4.7萬億美元，按年增長約2.2%，貿易順差約為4,114億美元。