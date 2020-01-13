中美第一階段貿易協議最終文本仍在路上

美國白宮官員1月10日稱，特朗普（Donald Trump）政府已邀請至少200人蔘加1月15日中美第一階段貿易協議的簽字儀式，但兩國尚未最終敲定將具體簽署什麼內容。

《路透》報道，2019年12月15日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，美中第一階段貿易協議已「完全完成」，只剩將這一份合共86頁的文件翻譯成中文。

白宮官員表示，翻譯工作尚未完成。儘管白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）上周五（10日）對《霍士商業新聞頻道》表示，對協議文本的翻譯工作「進展非常好，基本上已經完成」，並稱簽署活動「一切均按計劃進行」。

官員們正在等待「這份86頁協議的中文譯本，」白宮顧問納瓦羅(Peter Navarro)稍晚告訴《CNBC》，表示該協議已「準備就緒」。

幾名消息人士透露，美國總統特朗普與中國國務院副總理劉鶴的簽字儀式將在白宮東廳舉行，中國政府高級官員與美國來自受貿易戰衝擊各州的國會議員預計將出席。

稱中方承諾購2000億元美國商品

過去中美官員進行的協商總是功敗垂成。在2019年5月，中國對即將達成的貿易協議草案內容作出重大修改，令中美持續數月的談判前功盡棄。

美國官員12月稱，中方承諾在未來兩年中增購2,000億元（美元‧下同）的美國商品，作為協議的內容之一，其中包括每年約400億元的農產品。作為回報，美國將把近1,600億元中國商品的關税減半。

三名了解內情的中國官員稱，中方官員一直小心翼翼地避免公開談論第一階段協議的細節，因為華盛頓在協商過程中曾多次改變立場。

一位官員稱，在協議簽署之後，關鍵是執行。該官員稱，一個多月來，雙方一直在討論協議文本和措辭，並確定協議生效日期。

不會致協議推遲

一位了解談判情況的美國消息人士近日稱，隨着翻譯工作展開，出現了「一些小問題」，並稱這「不會導致協議推遲」。

美國商務部的數據顯示，在貿易戰期間，美國企業針對中國商品繳納的關税增加近400億美元。

當被問到劉鶴赴華盛頓事宜時，中國外交部發言人耿爽在記者會上重申，雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。