裕泰興創辦人「九叔」羅肇唐今日設靈　一眾名人到場鞠躬道別

老牌地產商裕泰興集團創辦人羅肇唐在本月初離世，享年93歲，今日（15日）在香港殯儀館設靈，明日上午10時大斂，11時辭靈出殯。據現場所見，靈堂正中位置掛起「福壽全歸」四隻大字，有不少名人到場鞠躬道別，包括天主教香港教區榮休主教湯漢、藝人任達華、邵美琪、Joe Junior等。

另外，有各界人士均送上花牌，現場花牌數目最少有300個，包括合和實業創辦人胡應湘、行政會議成員葉劉淑儀、英皇集團主席楊受成、呂志和三仔呂耀華、何超賢、杜琪峯、邱禮濤、黃耀明等；包括多家銀行、同珍、捷榮、大鴻輝等機構亦有送上花牌。

家族於《福布斯》香港富商榜排48

羅肇唐早年因患上糖尿病而行動不便，自2017年中風後便一直臥病床上，近日病情急轉直下，至上周離世。據《福布斯》香港50大富商，羅肇唐家族排名48，擁有13億美元淨資產。

人稱為「九叔」、「中環釘王」的羅肇唐早年從事家族的典當生意，其父親羅裕積創辦灣仔和昌大押，繼承父業後更將生意改革，積極典當一些銀行不願提供按揭的舊樓物業。其後轉型至地產發展，在香港從事地產發展業務逾40年，參與發展的地產項目超過200個，當中包括與長和系李嘉誠合作，發展灣仔國衛中心和銅鑼灣萬國寶通銀行大廈。

羅肇唐與許潔珊育有3子2女，其長子羅守泓為建築師，旗下經營「紅茶館」酒店及服務式住宅，以及以「文化村」為名的護老院。次子羅守輝經營地產投資，曾購入新光戲院業權；三子羅守耀為電影人，亦有參與家族生意。