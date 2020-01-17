中國第四季GDP增速企穩6%　全年增速為6.1%　人均GDP突破1萬美元

中美兩國正式簽署首階段貿易協議不久，中國第四季國內生產總值（GDP）出爐，GDP按年增長6%，符合預期。首季GDP增速為6.4%，第二季為6.2%，第三季為6%。6%的增長速度是1992年、有統計數據以來的最低水平。

全年計，中國去年GDP增速為6.1%，符合市場預期，是1990年以來最低年度增速，當時增速為3.9%。國務院總理李克強於《政府工作報告》中，將去年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

據《路透》綜合65家機構預測結果顯示，市場普遍預期中國第四季GDP增速為6%，全年可望增長6.1%。瑞銀和中信証券也預計第四季GDP增速為6%，全年增速為6.1%。彭博預測全年GDP增長有6.2%。

人均GDP突破1萬美元

國家統計局表示，2019年國民經濟繼續保持了總體平穩、穩中有進發展態勢。同時也要看到，當前世界經濟貿易增長放緩，動蕩源和風險點增多，國內結構性體制性周期性問題交織，經濟下行壓力依然較大。

去年社會消費品零售總額為41萬億元（人民幣，下同），按年增8.0%；全國規模以上工業增加值按年增5.7%；全國固定資產投資（不含農戶）為55萬億元，按年增5.4%，其中房地產開發投資增長9.9%，全國商品房銷售面積下降0.1%，商品房銷售額增長6.5%。

統計局公布指，經初步核算，去年中國人均GDP首次站上1萬美元的新台階，國家統計局數據顯示，此前，全球人均GDP超過1萬美元的經濟體總人口近15億，中國人均GDP突破1萬美元，相當於人均GDP超過1萬美元的世界人口增倍，國家統計局局長寧吉喆表示，經濟規模的提升，意味著人民收入增加、生活更加殷實，是人類歷史上的重大進步。