恒隆地產去年少賺24%至61.7億元　派末期息59仙

恒隆系公布去年全年業績，為企業業績期掀起序幕。截至去年12月底止，恒隆地產（0101）股東應佔溢利為61.72億元，按年跌24%，派末期息59仙，按年升2%，全年派息76仙，增加1%。

公司又指出，股東應佔基本純利為44.74億元，按年升9%。

恒隆地產去年收入為88.52億元，按年跌6%，其中來自物業租賃收入為85.56億元，升5%。其中53%來自內地業務，內地租賃物業以人民幣計值收入按年升12%至40.03億元，香港物業租賃組合在社會動盪陰霾下升2%至40.12億元。

雖然香港整體租賃物業組合收入按年升2%，可是受到社會動盪影響，銅鑼灣商舖組合收入按年跌1%，零售額跌10%，出租率跌2個百分點至97%。

物業銷售按年大跌76%

物業銷售收入為2.96億元，跌76%。

營業溢利為64.87億元，按年跌5%，其中物業租賃營業溢利為63.25億元，按年升4%，物業銷售營業溢利為1.62億元，按年跌79%。

公司指出，縱使中美貿易關係緊張﹑英國脫歐﹑人民幣貶值及香港社會動盪造成不確定性，對整體物業租賃業務仍保持樂觀，又指出受助於內地零售業及新物業帶來的收益，公司收入將有所增長。

公司指出隨著加快引入更多奢侈品牌，內地物業組合將繼續受惠於奢侈品消費回流趨勢。奢侈品新店進駐將持續至2020年及往後時間，開店地點包括上海恒隆廣場﹑上海港匯恒隆廣場﹑無錫恒隆廣場及大連恒隆廣場等現有物業，以及昆明恒隆廣場及武漢恒隆廣場。

公司又指出會繼續按市況減持香港住宅單位，及透過出售非核心物業，積極從資產組合體現更高價值。公司表示香港兩項重建項目工程已展開。

母公司派特別息

至於母公司恒隆集團（0010），去年股東應佔純利為68.16億元，升29%，派末期息63仙，按年增加3%，另派特別息26仙，全年派息1.08元，升35%。

去年該公司股東應佔基本純利為37.96億元，按年升44%。