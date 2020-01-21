恒隆系CEO﹕已主動協助7成本港零售租戶　續發展中港市場

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏稱，去年賣樓收入減少，租金收入有5%增長，當中香港有2%，而內地則有7%。撇除期內人民幣平均跌幅4.3%，內地租金收入實際有12%升幅，當中上海升幅為8%，其他地區達19%。

盧韋柏指，期內本港租金收入上升2%，主要來自上半年的3%升幅，相反下半年錄得倒退，他強調數字未完全反映集團助租戶減租的影響，相信部分數字要在2020年反映。他又指，集團本港物業較穩定，除旺角、銅鑼灣外，其他物業位於民生區影響輕微。

難預料未來減租壓力

回應過去6個月零售環境低迷，盧韋柏透露，集團下半年主動協助70%零售租戶，範圍廣泛，主要視乎經營環境、地點、分類，多以旅遊高檔零售區域。他又指，無法回答未來的減租壓力，因為不能預料未來社會因素的影響，只希望可減輕壓力。

有關集團在港的發展步伐，盧韋柏重申會同時發展內地及香港，惟在港未必需要公開競投，又指出會持續參與發展本港物業，如目前的九龍灣及北角項目。另外，內地有2,000萬呎未建土地待集團發展。

未見武漢肺炎影響零售環境

對於本港以至國際關心的武漢肺炎疫情，盧韋柏稱只能做好自身管理，集團已將旗下所有物業清潔工作，由一日一次增至一日兩次，而員工及其家屬生病需要通報，內地員工或有需要北上公幹的員工均有打流感針。他認為，武漢肺炎未見影響零售環境。

盧韋柏表示，由於恒隆集團今年有良好增長，包括非經常性賣樓收入，故派發特別息26仙，又稱並非因集團成立60周年。