【收市總結】友邦領軍港股反彈逾350點　曾迫近28400點

撰文：張偉倫
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港股經過連續2日低收，累計逾挫千點後，今日出現反彈，並收復28000點。近期港股受到武漢肺炎疫情惡化等負面因素拖累，今早高開後亦一度掉頭向下，可是內地衛生部門講述疫情最新情況後，大市重新升勢，更一度升逾400點。重磅股友邦保險（1299）回升，為主要上升動力。
恒生指數收市報28341點，升355點；國企指數收市報11174點，升204點，成交額為1,014.93億元。
保險股反彈，友邦升1.4%，收市報83元，中國人壽（2628）升1.2%，收市報21.35元，中國平安（2318）升1.7%，收市報96.05元，中國太保（2601）升1.4%，收市報29.4元。
平安好醫生再破頂 勁升逾11%
醫藥股表現突出，平安好醫生（1833）再創新高，收市報74.8元，升11.6%，阿里健康（0241）升3.2%，收市報10.48元，國藥控股（1099）升1.5%，石藥集團（1093）升2.5%，收市報19.48元，中國生物製藥（1177）升1.5%，收市報12.12元。
隨著有報道指出，蘋果的平價版iPhone將於下月起組裝，並在3月推出市場。手機設備股紛紛上揚，舜宇光學（2382）升5.2%，收市報144.9元，瑞聲科技（2018）跌3.6%，收市報64.55元。
其他藍籌股方面，中國移動（0941）勁升3.9%，收市報69.55元，香港交易所（0388）升1.2%，收市報275元，騰訊控股（0700）升1.5%，收市報391元。