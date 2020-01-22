【武漢肺炎】內地電商巨頭禁口罩漲價　淘寶不送港

武漢肺炎的疫情持續擴散，口罩需求急增，出現大幅漲價。昨晚起，阿里巴巴（9988）旗下淘寶發公告，要求平台所有口罩絕不允許漲價，並正對口罩啟動官方專項補貼。不過，目前在淘寶網嘗試訂購口罩，仍未可送達香港。

餓了麼今日也發聲明，指面對武漢肺炎疫情，已和商家一起全力組織防護用品供應，控制價格，又增加騎手運力，要求餐飲商家進一步提升衞生措施，盡一切努力做好服務。另外，餓了麼成立疫情應對專門小組，實施緊急預案，對武漢和其他疫區部分醫院，暫停外賣配送服務。該公司又強調，始終禁止銷售野味餐品。

早前，另一外賣配送平台美團（3690）亦發布應急響應措施，成立疫情防控專項小組，制定應急預案。

口罩目前為淘寶熱搜之榜首。（程式截圖）

電商平台拼多多（美：PDD）指，從本周起已啟動特殊商品應急預案，對照歷史價格，24小時不間斷地對口罩、消毒液、體溫計、板藍根等疫情相關產品進行監測。拼多多稱，平台對臨時調價幅度超過一定比例的商家，平台會有專員進行窗口指導；對情節嚴重的惡意漲價行為，平台甚至還會人為干預，對商品進行下架處理。

蘇寧易購發公告指，已對全站上千款健康商品（包括口罩、消毒液等商品）進行全面梳理，並下發通知，蘇寧自營健康商品、蘇寧商戶商品絕不允許漲價。