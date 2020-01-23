【武漢肺炎】酒店工會譴責皇悅酒店　禁前線員工戴口罩上班

政府昨日宣布首宗高度懷疑患上武漢肺炎個案，患者乘高鐵入境，而患者家人曾入進位於尖沙咀的九龍皇悅酒店。新成立的香港酒店工會發公開信譴責皇悅酒店集團及泛海酒店集團，嚴重錯判疫情嚴重性，及藐視員工需要，禁止前線員工上班時佩戴口罩，罔顧員工及客人之生命安全和健康，未提供合適及安全環境情況下上班，完全違反作為僱主應有責任及承擔。

皇悅酒店母公司為泛海酒店（0129）。

另外，該會更引述內部消息稱：「酒店雖書面提醒員工注意清潔，卻以口頭方式通知禁止前線員工於工作時佩戴口罩；而酒店管理層得知有疑似患者入住後，並沒有啟動危機處理作出即時清潔，甚至拒絕於酒店範圍進行徹底深層清潔程序。」

皇悅酒店集團發言人表示，集團正與香港酒店工會了解其內部消息來源，並與該會磋商中，高度懷疑個案患者家人是在本月21日晚入住酒店，在翌日早上已退房，沒有進食酒店早餐。至於酒店房及該房層數的消毒工作，發言人稱酒店房涉及私隱問題，不便透露，但已加強消毒工作。

昨日晚上，尖沙咀九龍皇悅酒店接待處員工被指沒有配戴口罩，發言人說集團早已根據衛生署指引，提醒員工注意衛生及戴口罩，但可能有關員工沒有注意到，今早已再提醒員工配戴口罩。

議員：若有員工戴口罩 客人或猜曾接待患者

立法會旅遊界議員姚思榮說，如酒店證實曾接待受感染旅客，一定影響該酒店生意。惟酒店目前只可多做消毒工作，並讓員工關注個人衛生，員工也要觀察客人有沒有異常情況，有發燒就要提點他們看醫生，盡量把風險降低。

姚思榮指出，酒店現時要多進行消毒工作，讓員工多注意個人衛生。（余俊亮攝）

對於個別酒店業未有容許員工戴口罩，姚思榮認為，酒店作為服務業，員工要對客人展露笑容，若有酒店員工戴口罩，客人可能較為敏感，或會猜測酒店是否有接待受感染旅客。此外，如果不是所有酒店容許員工戴口罩，只有個別酒店容許，那些酒店會面對一定壓力。酒店業界會因應確診個案情況，再決定採取相應措施。