【持續更新】防武漢肺炎　部份公司宣布特別上班安排、延長假期

香港政府今早宣布會於農曆新年假期後（即一月二十九日起）實施特別上班安排，除緊急及必須公共服務的人員外，政府僱員可在家工作，無需返回寫字樓辦公。並呼籲私人機構在可行情況下，作類似安排。不同私人機構響應，宣布特別上班安排。

康宏環球宣布，延長公司新年假期至2月2日（年初九）；採取彈性上班時間由星期一至五早上9時至下午5時半，改為早上10時至下午4時半，並容許員工採用彈性午膳時間，以避開繁忙時段；所有員工及訪客進出康宏辦公室範圍必須戴上口罩；取消所有內地出差工作；曾到過中國內地的同事必須申報，並將在家或遙距工作14天；取消部份新春慶祝活動。

永明金融宣布，本港僱員如非business critical崗位，可在家工作直至2月17日。集團稱，此舉出於保障員工健康，更讓有在學子女的員工，能夠兼顧家庭的需要。

至於「Big Four」之一的畢馬威（KPMG）、羅兵咸永道（PwC）亦有類似措施，其中KPMG發內部電郵，建議員工彈性上班，本周皆可在家工作，又提醒發現懷疑個案須即時通報。

PwC則決定延長港澳區辦公室同事的春節假期至1月31日，假期後如有需要，將實行遠程工作。PwC亦建議，曾往返內地過節的員工自覺採取隔離措施，由返回工作地當天計起，遠程工作14天，以減少感染的風險。