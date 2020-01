美國財政部取消對中國航運巨頭中遠集團部分制裁

美國財政部1月31日取消了對中國航運巨頭中遠集團(COSCO)施加的部分制裁,而這或許是中美兩國貿易談判中取得的幕後結果之一。

中遠集團目前是中國內地最大的航運企業並且其多家子公司為A股和港股上市公司。(VCG)

據英國路透社1月31日報道,美國財政部當天取消對中國航運巨頭中遠集團施加的部分制裁,對此有消息人士指出,這是中美雙方此前在貿易談判中談到的議題之一,而美方之所以不完全取消對該公司施加的制裁是為了對中方繼續保持影響力,即要求中方停止從伊朗進口石油。

根據美國財政部公布的聲明顯示,美方已將大連中遠海運油品運輸有限公司(COSCO SHIPPING TANKER DALIAN CO., LTD)從制裁名單移除,但中遠集團另一家子公司大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司(COSCO Shipping Tanker Dalian Seaman and Ship Management Co, Ltd)仍在制裁名單內。

對此報道指出,美國政府制裁中遠集團導致全球航運市場出現了一定程度的不安並導致運費成本上漲,而根據中國海關總署公布的數據顯示,2019年中國從伊朗共進口石油1,477萬噸,雖然該數字較2018年下降近50%,但此舉意味着中國仍然是伊朗石油主要買家。

另一方面,試圖將華為高管孟晚舟引渡至美國的加拿大檢方在不久前舉行的聽證會曾指出該案件的核心是「欺詐」而非「違反美國對伊制裁」,即孟晚舟涉嫌欺詐匯豐銀行以規避美國對伊朗的制裁。

孟晚舟的律師Scott Fenton則表示加拿大檢方最新提出的指控「令加拿大法庭蒙羞」。此前曾有分析指出,由於加拿大過去並沒有對伊朗施加制裁,因此關於「孟晚舟涉嫌違反美國對伊制裁」的指控難以成立,而欺詐銀行的行為在美加兩國均屬違法行為。