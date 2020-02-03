A股大幅低開滬指跌8.73%　五部門推出重磅措施

中國農曆春節後第一個開市日，也是新型冠狀病毒爆發後A股的首日開盤，A股開盤大跌。滬指報2716.70點，跌8.73%；深成指報9706.58點，跌9.13%；創指報1769.16點，跌8.23%。從盤面上看，流感板塊延續強勢。

在新型冠狀病毒的影響下，A股市場短線上行乏力。（新華社）

消息面上，中國央行（中國人民銀行）今天將開展1.2萬億元人民幣（1元人民幣約合0.144美元）公開市場逆回購操作投放資金，流動性比去年同期多9000億元。

此外，最新數據顯示，截至2月2日24時，中國新增2,829例新冠肺炎病例，累計報告確診病例17,205例。世界衛生組織日前宣布，新型冠狀病毒肺炎構成國際公共衛生緊急事件並強調，不建議實施旅行和貿易限制，並再次高度肯定中方的防控舉措。

值得關注的是，2月1日，中國人民銀行、中國財政部、中國銀保監會、中國證監會、中國外匯局等五部委聯合出台《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，部署五部分共30條措施。

主要包括——人民銀行繼續強化預期引導，通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。靈活妥善調整企業信息披露等監管事項，適當放寬資本市場相關業務辦理時限，減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用。銀保監會將繼續指導銀行保險機構對接上市公司合理融資需求，對生產經營基本面良好，具備發展空間的上市公司，鼓勵採用綜合授信方式給予支持。對出現暫時生產經營困難，但前景良好的上市公司，可合理採用多種市場化法治化手段幫助其渡過難關。