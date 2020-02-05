受惠武漢肺炎？　foodpanda網購平台：新年後杯麵銷量增長7倍

武漢肺炎疫情持續，市民除了搶購口罩及消毒用品之外，也有購買杯麵作為糧食儲備。外賣平台foodpanda在去年11月推出了網購平台pandamart，售賣日常雜貨及提供送貨服務。pandamart主管王卓倫表示，農曆新年假期後，網購平台訂單量按周上升2倍，當中杯麵及啤酒銷量增長7倍。他透露近日口罩供應短缺，以往售賣口罩的商戶也面對缺貨問題，平台正不斷努力經不同渠道搜購口罩及洗手液，希望確保供應穩定及以原價出售。

公司希望透過增加車手及派更數，縮短送貨時間。（鄺月婷攝）

pandamart暫時提供零運費的推廣優惠，王卓倫說平台希望透過foodpanda現有的服務團隊和餐廳配套，使外賣服務「pandamart」融入用戶日常生活，「買一包薯片、一枝水都會免運費送貨」，期望令顧客建立使用習慣，但要留意個別合作店舖或設有最低消費額，未有商戶設立超過40元的最低消費額。他續指，foodpanda的車手團隊、步兵會負責做外賣及網購的運送服務，為確保服務質素，平台會增聘車手及增加派更數量，平台試業時的送貨時間約25分鐘，希望做到最快15分鐘內送貨，惟道路塞車、繁忙時段可能會影響送貨速度，平台屆時會發送訊息提醒顧客。

將根據季節需求調整運費

網購平台競爭激烈，王卓倫認為pandamart的優勢是提供即時送遞服務，「不會說永遠零運費」，平台將會根據季節需求來調整運費，例如：會在情人節提供送花服務。foodpanda香港市場部主管羅浩賢補充道，即使未來網購平台會收取運費，也會與外賣平台的收費相若，期望pandamart在今年年底前，商戶數目達3,000間以上，售賣超過55萬款商品；希望今年年底前，foodpanda的合作餐廳數量由7,000間升至1.2萬間，每日活躍車手數量由4,000增至8,000人，活躍用戶數量及平均用戶訂單數量均增加1倍。

香港不少企業決定讓員工在家工作，帶動foodpanda外賣訂單上揚。（鄺月婷攝）

不少公司為防止武漢肺炎疫情蔓延，決定讓員工在家工作。羅浩賢稱農曆新年的外賣訂單量按年增長3倍；假期後，平台外賣需求更較平日增加五成。因應需求上升，平台增加了車手團隊及步兵的更數，同時提醒外送員要注重衛生，勤洗手。對於有外賣平台向用戶收取外賣服務費，他說foodpanda暫未打算向用戶收服務費，平台未來會提供不同優惠碼，希望吸引更多用戶使用其服務。