康哲遭沽空機構狙擊稱涉虛增利潤　估值應為3.95元　現已停牌

做空機構「殺人鯨資本（Blue Orca Capital）」發表做空報告，指康哲藥業（0867）嚴重誇大財務表現，虛增利潤，主席盜取該上市公司日漸萎縮的利潤，認為公司估值應為3.95元，按昨日收市價10.4元，有逾六成下降空間。

報告又指出，該公司有嚴重誤導投資者行為，認為完全不值得投資。

受到沽空機構狙擊，康哲曾大跌1成，低見9.35元，其後跌幅收窄至1.9%後停牌，停牌前報10.2元。

做空報告提出多項指項，指康哲藥業面臨中國打壓藥價政策的巨大壓力，財務業績異常穩健，且盈利能力不斷提升，如2018年毛利率逾70%，認為這樣的盈利能力是種假象。

而康哲藥業對A股證券監管者的披露顯示，公司淨利潤嚴重低於對投資者披露的水平，認為該公司為了掩蓋虛造的利潤，即使在馬來西亞幾乎沒有資產，也沒有通過馬來西亞進行藥物運輸，其依然撰出巨額馬來西亞稅收優惠。

報告又指，發現了該公司一系列「腐敗又隱秘的私人交易」，指中國食藥監記錄表明，不同於公司所述，康哲藥業似乎在秘密地承擔主席私有公司的研究費用。證據表明主席的私有公司佔用康哲藥股的場所，使用康哲藥業的員工，用康哲藥業的電子郵件作為註冊信息，並用上市公司的資源為其投資生物科技創業公司謀取私利。該機構認為，通過這些腐敗的私人交易，主席從正處困境的上市公司中吸走日漸萎縮的利潤。

報告指出，證據顯示，公司嚴重誇大財務表現，虛增利潤，主席盜取上市公司日漸萎縮的利潤，如果據公司披露給中國監管者的利潤進行估值，對市盈率打25%的企業治理折扣，對康哲藥業的估值為每股3.95元，對比上日收市價10.4元，有62%的下降空間。

然而，報告認為所掌握的大量證據顯示，康哲藥業有嚴重誤導投資者的行為，認為該股完全不值得投資。