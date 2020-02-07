【武漢肺炎】中國再推一批財税金融政策支持防疫保供

中國國務院常務昨日召開的會議確定，在前期針對新型冠狀病毒疫情防控已出台各方面措施的基礎上，再推出一批支持保供的財税金融政策，自1月1日起暫時實施。

2月5日的中國國務院常務會議明確了四項財税政策：對防控重點物資生產企業擴大產能購置設備允許税前一次性扣除，全額退還這期間增值税增量留抵税額；對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值税；對相關防疫藥品和醫療器械免收註冊費，加大對藥品和疫苗研發的支持；免徵民航企業繳納的民航發展基金。

中國的疫情防控正處於關鍵階段。（AP）

會議確定，用好專項再貸款政策，支持銀行向重點醫療防控物資和生活必需品生產、運輸和銷售的重點企業包括小微企業，提供優惠利率貸款，由財政再給予一半的貼息，確保企業貸款利率低於1.6%。

另據《新華社》2月5日報道，中國商務部辦公廳印發《關於幫助外貿企業應對疫情克服困難減少損失的通知》。通知提出，當前，中國發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，中國外貿企業正常生產經營面臨困難。為積極做好疫情應對工作，幫助企業維護合法權益、減少經濟損失，商務部指導紡織、輕工、五礦、食土、機電、醫保等六家商會，全力做好出具不可抗力證明、法律諮詢、參展協調、供需對接等相關服務。

通知明確，各商會將協助有需求的企業，無償出具因疫情導致未能按時履約交貨的不可抗力事實性證明。各商會將針對因疫情引發的相關貿易限制措施，為企業提供必要的法律和信息服務。各商會將協調國內外組展機構，幫助因疫情無法出國參展的企業妥善處理已付費用等相關問題。各商會將加強與企業和地方政府的溝通聯繫，及時共享有關產品和服務的信息，搭建供需對接的橋樑。