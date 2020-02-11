傳有意入股英國房託公司Intu Property　領展：未能達成協議

【20:15 新增領展回應】

領展（0823）晚上再向《香港01》表示，集團對投資英國的項目依然感興趣，惟與intu Property的商討未能達成協議。

傳領展入股Intu Property

據外電報道，領展有意進一步進軍海外市場，並股陷入財困的英國房託公司Intu Property。Intu Properties於倫交所發出公告，表示目前正與新投資者，包括領展商討一項擬議的股本籌集事宜。

早前有報道指出Intu Property有意集資最多10億英鎊，折合近100億港元。

領展：繼續尋找機會 開拓海外市場

領展回覆查詢時表示，不會進一步評論Intu properties的公告，目前也不能確定領展會不會參與這項集資活動。

公司表示，去年公布「2025願景」戰略目標，當中表明公司正致力提昇香港及中國內地的資產質素，同時積極尋求良機開拓海外市場，目標是力求於直至2025年期間資產組合價值每年均能取得高個位數的複合增長率，同時確保在海外市場分散投資的策略審慎得宜。

公司稱，其投資對象是價格吸引且具升值潛力的資產，其價值可隨着宏觀經濟改善、以及有效的資產管理及提昇工程而增加。