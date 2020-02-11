美國取消25個經濟體貿易特殊待遇　包括中國、香港及新加坡

《彭博》報道，美國貿易代表辦公室（USTR）通知，縮減了「發展中國家」的內部名單，以降低美國對其他國家是否通過不公平的出口補貼，危害到美國產業的調查門檻。

報道指，美國就此取消了部分被該國認為自行宣布為發展中經濟體的特殊待遇，涉及25個經濟體。被美國撤銷貿易特殊待遇的經濟體，除了中國和香港外，還包括阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、保加利亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、馬來西亞、摩爾多瓦、黑山共和國、北馬其頓、羅馬尼亞、新加坡、南非、南韓、泰國、烏克蘭和越南。

根據WTO規定，發展中國家可享有特殊與差別待遇（Special and Differential treatment），如在各項產品關稅的降稅速度及幅度上都低於發達國家。

特朗普︰美國也是發展中國家

美國貿易代表辦公室稱，有必要修改對開發中國家的反補貼調查方法，原因是美國此前的相關指引追溯至1998年，經已「過時」。

報道指，事件反映美國總統特朗普對中國和印度這樣的大型經濟體，允許作為開發中國家而在世界貿易組織(WTO)享有優惠待遇，感到不滿。

特朗普上個月訪問瑞士達沃斯時稱，WTO對美國的待遇不公平。他指，當中國、印度也被當作發展中國家時，美國也是個發展中國家。