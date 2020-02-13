德勤料本港今年GDP 為0%至-1% 本財年錄475億赤字

會計師事務所德勤預測，香港在本財政年度將錄475億元赤字，上個財年則錄680億元盈餘，主要因為今個財年有400億元薪俸稅延遲繳交、賣地收入減少170億元、印花稅收入減少60億元、以及經營開支增加130億元，該行估計香港今年第一季及第二季經濟均錄負增長， 全年GDP為0%至-1%，而下個財年港府仍將錄600億元赤字。

德勤中國稅務總監陳復新表示，新型冠狀病毒疫情擴大，加上香港經濟不明朗，旅遊、零售及餐飲業生意受挫，不少公司申請暫緩交稅，將導致港府下個財年的利得稅收入減少200億元。即使本季及下季經濟有負增長，但隨著中美貿易戰開始有好勢頭，預期利好本港進出口貿易業務。

紓困措施令下個財年開支增320億

他續指香港在2003年沙士及2008年金融海嘯後，經濟都反彈得快，若港府把未來2至3年作為緩衝期，便可讓經濟慢慢恢復。他相信未來政府將會推出更多紓困措施，令下個財年開支增加320億元。預期未來數年香港仍會錄赤字，但政府有1.12萬億元財政儲備，若把錢用得其所，例如是推出更多基建項目，改善投資營商環境，仍可為經濟帶來新的增長動力。

德勤中國稅務合夥人陳嘉華建議政府對酒店、餐飲、零售及旅遊業的中小企業給予免稅優惠；鼓勵中小企投放資源建造自動化工作環境，並提高相關費用扣稅額至200%；寬減今個財年及下個財年100%的利得稅入息課稅，上限為3萬元。

對於社會有聲音希望政府派錢，陳嘉華說派錢只是短期的措施，如政府決定派錢，當然歡迎；但該行傾向希望政府寬減民生稅務，推出一些帶來長遠收益的政策。