中國外交部：堅決反對美國制裁6家中企

針對美國製裁中國6家企業一事，中國外交部發言人耿爽表示，已就此事向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人耿爽主持外交部網上例行記者會。有記者提問說，美國《聯邦紀事》2月14日發佈公告稱，美根據《伊朗、朝鮮和敘利亞不擴散法案》對6家中國企業、3家俄企業、1家伊拉克企業及1家土耳其企業實施制裁。中方對此有何評論？

耿爽表示，「中方已就此事向美方提出嚴正交涉。中方堅決反對美國援引國內法，對其他國家實施單邊制裁和所謂的「長臂管轄」。我們敦促美方立即糾正這種錯誤做法，撤銷所謂的制裁決定。中方一貫致力於加強國際防擴散體系，嚴格履行防擴散國際義務，並在相互尊重的基礎上，同各方保持着交流與合作。」

中美關係緊張對全球貿易不利。（Reuters）

耿爽稱，反觀美方，在防擴散等領域執迷於單邊主義，動輒實施單邊制裁和所謂「長臂管轄」，嚴重損害別國利益，破壞解決防擴散問題、維護國際和地區和平穩定的國際努力，受到國際社會普遍反對。伊朗核問題就是一個典型的例子。中國敦促美方正視國際社會關切，切實尊重各國合法權益。

值得一提的是，2月14日，中國國務委員兼外長王毅在柏林接受路透社副總編專訪時表示，中方願同美方遵循和平共處五項原則，建立和發展長期穩定的友好合作關係。這是中方的既定政策。但美國恰恰相反，不斷向中國施加壓力，動輒指責和抹黑中國。誰在威脅誰，事實一目瞭然。

王毅稱，中國全國人民代表大會從來沒有通過任何涉及美國內部事務的提案，美國會卻一個又一個地審議和通過各種粗暴干涉中國內政的議案；中國的軍艦和飛機從來沒有到美國周邊去展示力量，而恰恰是美國不斷派遣軍艦飛機到中國家門口來耀武揚威；中國從來沒有制裁過任何一家美國企業，總是歡迎美國企業赴華投資興業，併為他們提供良好營商環境，而美方卻千方百計打壓中國的企業，並對中國企業實施所謂單邊制裁和長臂管轄，限制中國的發展權利。因此，如果說到威脅，恰恰不是中國威脅美國，而是美國在威脅中國。要解決的問題也是如何消除美國的這種威脅。