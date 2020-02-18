【滙豐業績】滙控去年少賺42%　末期息21美仙　今明兩年停回購

滙控（0005）公布截至去年底止全年業績，列帳基準稅後盈利87億元（美元﹒下同），按年跌42%；股東應佔溢利60億元，按年跌53%，派第四次股息21美仙，全年派息51美仙。

該行指出，鑑於未來2年進行大規模重組，在2020年及2021年暫停回購，至2022年起再恢復，以中和發行以股代息的影響。

期內列賬收入為560.98億元，按年升4.3%；列賬基準除稅前利潤為133億元，按年跌33%。經調整收入為554億元，升5.9%，經調整稅前利潤為222億元，升5%。

去年第四季錄稅前虧損39億元

單計去年第四季，滙控錄39億元列賬基準稅前虧損，與商譽減值73億元及10億元英國銀行徵費支出影響。

該行指出，去年預期信貸損失及其他信貸減值準備變動為27.56億元，按年增加63.2%。

受商譽減值等因素影響，滙控去年第4季錄39億美元稅前虧損。（資料圖片）

進行業務架構重組

該行又指出，將透過多項改革，進一步精簡集團架構並提升效率，其中包括將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人銀行部門；從集團行政層面將地區匯報的範圍由七個減少至四個；及 重組環球職能部門及總部以配合新架構。

該行又指出，其目標是減少超過1,000億元風險加權資產總值，並將該等風險加權資產再投資，令2019至2022年間的風險加權資產水平，大致持平。同時進行45億元新一輪削減支出計劃，將成本基礎降至310億元或以下，以及於2022年達致10%至12%的平均有形股本回報率。

該行計劃將所節省的風險加權資產重新投放至增長及回報較高的其他業務。與此同時，希望維持派息水平，以及將普通股權一級比率維持在14%至15%。

該行為達致相關目標，預料於2022年前會產生約60億元重組支出，以及約12億元的資產出售成本，大部分的重組支出將於2020及2021年產生。

仍進行CEO評選工作

至於新任行政總裁人選方面，該行指出仍進行行政總裁正式人選的評選工作，並預期會依照原定時間6至12個月內作委任。

滙控指出自今年1月以來，冠狀病毒疫情爆發已對該行員工﹑供應商及客戶造成重大影響，特別是內地及香港為甚。主席杜嘉祺指出理解當前困難，並已制措施協助他們渡過今次難關。視乎疫情發展，經濟或遭受打擊而放緩，有機會對該行於香港及內地預期信貸損失造成影響。

長遠而言貸款及交易量減少，或導致滙控收入下跌，而客戶供應鏈中斷，亦可能帶來進一步信貸損失，會繼續密切監察事態發展。