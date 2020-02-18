滙控：未來三年擬裁員最多3.5萬人　佔員工總數約15%

滙控（0005）今日公布截至去年底止全年業績，全年列賬基準除稅前利潤為133.47億美元，按年大跌32.9%。因為未來兩年將會進行大規模重組，滙控今明兩年也會暫停回購。

滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受彭博社訪問時表示，希望將員工數在未來三年由23.5萬減至接近20萬。裁減最多3.5萬員工，即佔現時員工總數約15%。

進行業務架構重組

集團今日宣布，將透過多項改革，進一步精簡集團架構並提升效率，其中包括將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人銀行部門；從集團行政層面將地區匯報的範圍由七個減少至四個；及重組環球職能部門及總部以配合新架構。

該行指出，其目標是減少超過1,000億元風險加權資產總值，並將該等風險加權資產再投資，令2019至2022年間的風險加權資產水平，大致持平。同時進行45億元新一輪削減支出計劃，將成本基礎降至310億元或以下，以及於2022年達致10%至12%的平均有形股本回報率。

該行為達致相關目標，預料於2022年前會產生約60億元重組支出，以及約12億元的資產出售成本，大部分的重組支出將於2020及2021年產生。