【收市總結】港股全日跌429點　失守250天牛熊線　滙控低見57.5元

撰文：翟梓謙
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港股今早低開193點後，跌幅持續擴大，有傳美國考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，拖累科技股向下。重磅滙控（0005）中午公布業績，午後股價進一步向下，拖累港股跌穿上午低位，失守250天線，並下試20天線，其後於低位橫行。
恒指全日收報27530點，跌429點或1.54%；國指則跌152點或1.39%，報10805點。大市成交額1,013.86億元。
重磅股全線插水，滙控（0005）全年業績遜預期，午後股價進一步被「質低」，收報57.75元，全日跌2.78%；龍頭科技股騰訊（0700）跌2%，報408.2元；建行（0939）收報6.47元，跌1.07%；友邦（1299）收報79.8元，挫1.48%；平保（2318）收報90.7元，跌1.14%。
半導體、手機股齊瀉
美國考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，半導體晶片股受壓，ASM太平洋（0522）跌勢持續擴大，收報100.1元，插10%；中芯國際（0981）收市報15.18元，跌6%；華虹半導體（1347）午後跌勢收窄，收跌1.4%。
兩隻藍籌手機股表現最曳，舜宇（2382）跌4.8%，報127.5元；瑞聲（2018）跌3.65%至56.7元。
金沙（01928）逆市造好，升0.1%至40.3元，為全日唯一上升藍籌。