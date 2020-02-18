滙控：員工人數隨業務及經濟環境調整　總裁人選料8月有公布

滙豐控股（0005）擬未來3年最多裁減35,000人，員工人數由23.5萬人減至20萬人。臨時行政總裁祈耀年說，集團沒有為裁員定下目標，員工人數跟隨業務發展及經濟環境而調整，又指每年集團都有2.5萬人自然流失，會平衡集團招聘所需，部分部門反有機會增加人手。

對於新型冠狀病毒疫情的影響，他指疫情對中國及香港影響只屬短期，不會改變集團在中國的策略，中國及亞洲有長期增長機會，而短期集團會先全力確保員工安全及支援受影響客戶。他又指，香港繼續會是增長計劃的中心點，將會在香港投放更多不同業務及產品專才，繼續發展業務。

覓行政總裁在進程之中

滙控前行政總裁范寧（John Flint）去年8月突然宣布離職，祈耀年補上臨時行政總裁，集團當時表示，覓人預期在6至12個月內完成，非執行主席杜嘉祺（Mark Tucker）稱現時仍在進程之中，預期今年8月會有公布。

市場原預期祈耀年在今日業績和策略宣布時，會同時正式獲委任為行政總裁，杜嘉祺指，尋覓人選和制定及執行策略為兩項獨立工作，又指候任總裁的任命工作進展順利。至於未有新任行政總裁，會否窒礙策略的執行工作，他強調董事會全力支持祈耀年現時全力執行策略措施，改善表現疲弱業務和地區的表現，為集團尋找增長動力。

有信心推高RoTE

滙控去年平均有形股本回報率（RoTE）跌至8.4%，按年跌0.2個百分點，集團目標2022年要提升至10至12%水平。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，12%非上限，各項策略措施推出後，有信心將RoTE推高。

邵偉信說，集團推出三年策略計劃，涉及200項計劃，主要在今明兩年產生重組成本。另有60項計劃涉及削減風險加權資產，涉及約12億美元的資產出售成本，同樣主要在今明兩年出現，但未有評論擬出售的資產詳情。