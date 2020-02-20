ACCA倡政府大膽出手　仿傚2011年「全民派錢」

ACCA香港分會發表「2020/21政府財政預算案建議及前瞻」，該會估計2019/20年將錄得660億元赤字，料財政儲備為11,050億元，相當於香港政府30個月的營運開支，認為政府可以更加大膽、積極推出惠民紓困措施，包括仿傚2011年的「全民派錢」。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝指，過去5年港府錄得的財政盈餘合共4,000億元，而過去15年連續錄得盈餘，累計達9,000億元。根據港府截至12月底9個月錄得564億元赤字，料全年將有660億元赤字，原因包括稅單遲發、經濟問題導致稅收減少等。

何家輝稱，財政儲備預計為11,050億元，相當於政府30個月經營開支，相比2003年2,000億元財政儲備只有13個月經營開支，冀市民不要太悲觀，並建議政府可更積極、大擔。

ACCA香港分會建議，政府可豁免第二期暫繳薪俸稅及利得稅、全民派錢、放寬分期繳稅、退稅等；中小企方面，政府可引入集團虧損寬免、提供現金補貼予中小企、稅務抵扣等。

何家輝稱，財政司司長已預告2020/21財政年度好大可能出現歷史性財赤，他預期連同各項紓困措施，明年的財赤或擴大至600億至700億元以上。派錢方面，ACCA香港分會認為派錢應參考2011年全民派錢的做法，只須香港身份證即可獲派，行政成本較低，但金額未必如當年派發6,000元，或可參考市場上提出的1萬元。