【武漢肺炎】內地階段性減免3項社保費　涉至少5000億人民幣

中國人力資源社會保障部副部長游鈞今日表示，中國通過階段性減免共可減少3項社保企業繳費至少在5,000億元人民幣以上。

游指，這次階段性減免企業3項社會保險單位的繳費，是充分考慮到3項社會保險制度的運行和基金的結餘情況，總體上的基金支撐能力比較強，減免政策實施以後能保證制度運行的正常，能確保養老金等各項社會保險待遇按時足額支付。

他表示，這次減免是在去年實施降低社會保險費率政策的基礎上，進一步減輕企業社保繳費的壓力，減負的力度、減負的效果將超過去年，冀通過減免企業社保繳費，能切實緩解企業當前的生產經營困難，幫助企業渡過難關，支持企業穩定和擴大就業，努力把新冠肺炎疫情的影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定。

緩繳期限不超過6個月

據游鈞在新聞發布會上介紹，人社部會同財政部、稅務總局研究制定《關於階段性減免企業社會保險費的通知》，明確了「免」、「減」、「緩」三項措施。

「免」，是從本月起，各省份可以對中小微企業的養老、失業、工傷保險的3項社保的單位繳費實行免徵，免徵的期限不超過5個月，也就是說免徵的政策可以執行到6月。「減」則是湖北以外的全國其他省份對大型企業等其他參保單位的3項社保單位繳費可減半徵收，減徵的期限不超過3個月。至於「緩」，是受疫情影響，生產經營出現嚴重困難​​的企業可申請緩繳，緩繳的期限原則上不超過6個月，緩繳期間免收滯納金。