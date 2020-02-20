高鑫零售去年多賺14%　稱運營未受疫情實質性影響

以「歐尚」及「大潤發」品牌於內地經營大賣場及商場業務的高鑫零售（6808）公布全年業績，截至去年底止，全年盈利28.34億元（人民幣．下同），按年增長14.37%，每股盈利30分；派末期股息0.15港元。

期內，收入953.57億元，按年跌4%。其中，銷售貨品收入減少4.5%，至912.79億元。

期內，同店銷售減少1%。公司指，去年初起整合旗下雙品牌「歐尚」及「大潤發」，目前門店整合已大致完成，預期2020業績會重回正軌。排除家電的貨品銷售計算，大潤發品牌門店的同店銷售增長為正數。

期內，毛利率（按總銷售營收計算）為25.3%，上升0.5個百分點。

稱協商商業街儘快復業

集團指，去年O2O業務（線上到線下業務）的總銷售營收按年增長近90%。未來，線上業務的營收占比將持續爬升。

集團指出旗下大超市屬於民生必需品行業，截至今日，運營並未受到疫情蔓延實質性的影響。然而，由於配合政府採取各種預防措施以防止疫情蔓延，一些大賣場商店街的租戶被要求暫停營業，有租戶已被允許重新開業，公司仍在持續與有關政府部門商討其他租戶重新復業的時間。

公司指，管理層隨時關注新型冠狀病毒疫情，希望與有關方面協商商業街儘快重新開業，以減少停業造成的損失，現階段對2020年定論為時尚早。