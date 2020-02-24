億達中國﹕執董陳東輝遭公安拘留　致公司技術上陷違約46億人民幣

內房股億達中國（3639）發出公告，指出執行董事陳東輝於本月20日因涉嫌職務侵佔罪，遭到公安拘留。據公司中國法律顧問意見，指出陳東輝被拘留已在技術上導致公司訂立的未償還本金達45.79億元人民幣的若干貸款協議項下觸發違約。

公司指出由於該等觸發事件，相關貸款的相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款﹑應計利息及所有其他應計或未償還金額。公司表示已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得有關觸發事件的豁免，但推至公告日期尚未相關貸款人獲得豁免。

同時於拘留前相關貸款已按集團須即時償還貸款入賬，及拘留本身不會影響相關到期日，及不會導致公司短期貸款總額增加。基於公司了解，貸款人是否根據標準格式條款要求公司還款，主要基於對公司經營情況判斷。公司強調經營財務狀況維持穩定，整體經營情況持續健康，相信貸款人償還相關貸款機會甚微。

擬物色新人選替代陳東輝

公司指出會繼續積極與相關貸款人就相關貸款溝通，以獲豁免，及評估有關情況對公司財務狀況及現金狀況潛在影響。

公司亦指出董事會及管理層繼續聯絡及接觸陳東輝，惟尚未取得聯絡及取得有關拘留的進一步資料，並據針對陳東輝的調查及拘留情況，或會適時考慮其他合適人選代替陳東輝。