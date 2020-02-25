保誠股東要求股東分拆2子公司獨立上市　收窄股價與潛在價值差距

英國保誠（2378）第二大股東Third Point宣布，基於保誠今年市盈率不足10倍，過去5年累計回報率亦少於0，促使該保險公司在股票市場表現不及友邦（1299）等同業，因此要求保誠將旗下的PruAsia及Jackson分拆獨立上市，以縮前目前股價與潛在價值的差距。

PruAsia為泛亞區內領先保險公司，受惠亞洲中產階級財富增長﹑健康和保障保險，及市場滲透率較低，Jackson則專注於美國年金保險簽單公司，擁有一流分銷渠道及年份高求多樣化保單。

Third Point指出PruAsia及Jackson歸屬同一家母公司旗下運營，因此PruAsia被投資者嚴重低估，Jackson則只佔保誠整體價值一小部份，與PruAsia有明顯不同風險及回報，所以要求將2間公司分拆，並物色上市地點以確保公司獲得應有評級；又指出經過分析，相信分拆不會引致重大稅項及其他費用。

Third Point又指出分拆後保誠應制定資本配置政策，優先將重心從股息增長轉變為創造長期價值，亞洲地區則需專注於高淨資產收益率的現金再拓投資策略，及考慮增持在內地合營股份。Jackson應該管理資本以建立強健資產負債表，以提升戰略選擇性及估值確定性。

保誠於公告內指出，已確認昨日收到來自Third Point發出的信件，指公司向來積極就策略及結構與股東溝通，並期待就信中意見與對方展開對話。公司又指出，會在3月11日公布業績時，再公布最近表現及策略。