【新冠肺炎】迎接疫情大考 中國是否會再推大規模經濟刺激計劃

如何把新冠肺炎疫情對經濟的影響降到最低，中國有充足的信心和全方位的政策。

新冠肺炎疫情擴散導致中國眾多工廠一度停擺。《紐約時報》此前曾報道稱，即使疫情防控取得重大進展，要重新啟動中國經濟引擎仍非易事。

然而實際上，中國早已加緊推動企業復工復產。規模以上工業企業復工率正逐步提高。官方數據顯示，截至2月24日浙江已超90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西也超過了70%。中小企業復工率也穩步提升，目前已有7個省份超過40%。越來越多的超市、便利店、商場重新開張。據官方統計，95%的大型連鎖超市已經開業，品牌連鎖便利店開業率也在80%左右。

疫情衝擊之下，外界對中國或將重拾大規模需求刺激的猜測再起。有預計稱，最早3月中旬中國就會推出一攬子全方位刺激政策。

分析認為，疫情對中國經濟的影響侷限在一季度。當前各大企業已開始復工。（新華社）

《中新社》報道則指出，中共中央政治局會議日前已經明確，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加註重靈活適度。中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲表示，對政策要「有為」的要求，決定了中國不可能再搞「大水漫灌」式的強刺激，因為只有精準施策，體現結構性特徵，逆周期調節才能起到實效。

一個數據值得關注——受益於勞動力、資本和科技三項投入全面回暖，2月萬事達卡財新BBD中國新經濟指數（NEI）出現改善，錄得30.3，即新經濟投入佔整個經濟投入的比重為30.3%，高於上月1.2個百分點。

萬事達卡中國區總裁常青表示，2月NEI延續了開年以來的平穩走勢，在新冠肺炎疫情壓力下尤其凸顯了可觀的韌性。萬事達卡財新BBD中國新經濟指數旨在度量中國經濟轉型中新經濟相對於傳統經濟或舊經濟的活躍程度。

另據《人民日報海外版》報道，2月25日，一場「雲簽約」儀式在上海浦東新區舉行。21個外資項目，總投資額超過17億美元。更引人關注的是，21個項目大多來自全球行業龍頭，包括全球建築機械製造行業領導者瑞士利勃海爾的總部項目，全球醫療器械巨頭德國西門子醫療設立的創新研發項目，全球最大的石油公司之一埃克森美孚投資設立的汽車後市場服務項目等。這些大項目紛紛落地，折射出外資對中國市場持續看好。