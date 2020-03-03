【新冠肺炎】諾獎經濟學獎得主羅伯特·席勒：美國股市被高估40%

近日高漲的美股在經濟學家看來並不是好事，分析稱，新冠肺炎疫情的蔓延有可能導致美股暴跌。

美股3月2日收高，主要股指尾盤強勁拉昇。道指飆升近1,300點，錄得史上最大單日上漲點數，並創2009年以來最大日漲幅。

經合組織（OECD）在發佈的最新的《全球經濟展望報告》中將2020年全球經濟增速預期從新冠疫情爆發前的2.9%下調至2.4%。其中，OECD將2020年美國經濟增長預期從2.3%下調至1.9%。

德國《商報》網站2月28日刊載題為《新冠肺炎疫情：諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒警告螺旋下行風險》的報道稱，諾貝爾獎得主、美國經濟學家羅伯特·席勒（Robert J. Shiller）警告說，新冠肺炎疫情可能帶來嚴重後果。他接受德國《商報》記者專訪時說：「雖然最初對全球經濟的直接影響有限，但這種病毒使人們突然意識到有更大的風險，這將給全球金融市場帶來壓力。」

美國疫情若控制不當，可能大範圍爆發。圖為2月25日，在美國加州舊金山唐人街的一個市場裏，女工們戴着口罩。（Reuters）

報道稱，特別是他認為市值被高估了40%的美國股市，將不可避免地發生劇烈修正。這位耶魯大學的經濟學家認為，人們對這種流行病日益增加的恐懼，可能會影響實體經濟並「導致經濟衰退」。席勒曾準確預測了2000年的互聯網泡沫破裂和2007年的房價下跌。

在新冠肺炎在美國加速擴散之際，美國總統特朗普（Donald Trump）再次向美聯儲（Fed）施壓，呼籲其採取刺激舉措。

美國華盛頓州衛生部官員確認，該州3月2日又確認4例新冠病毒死亡病例，美國因新冠病毒感染而死亡人數增加到6人。目前，美國總病例數已達102例，其中54例美國本土病例，分布在11個州。美國華盛頓州與佛羅里達州均已宣布進入公共衛生緊急狀態。