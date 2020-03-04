聯儲局緊急減息半厘　美股卻大跌近800點　人行應該跟或不跟？

美國聯儲局減息後，美股大幅收跌，在新冠肺炎的持續影響下，市場都在關注中國央行動態。

3月3日，聯儲局宣布減息50個基點至1至1.25厘，這伯當局自2008年以來的最大幅度單次減息，以此對抗武漢肺炎疫情的經濟影響。同時將超額準備金率（IOER）下調50個基點至1.1%。

聯儲局大幅減息50基點的同時表示，美國經濟基本面依然強勁。然而，新型冠狀病毒給經濟活動帶來了不斷演變的風險。當局正在密切監測事態發展及其對經濟前景的影響，並將利用其工具，酌情採取行動支持經濟。

新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊正在加劇。圖為，2月11日，日本海上自衛隊的一輛救護車駛離停泊在橫濱大國碼頭的鑽石公主號郵輪碼頭。（Reuters）

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發佈會上表示，對目前政策感到滿意，認為是合適的。降息行動是為了幫助美國經濟在危機中保持強勁，讓就業增速穩健，薪資保持增長。

受此消息影響，美股盤中直線飆升，三大股指漲幅均超過1.2%；不過，隨後美股衝高回落，3月3日大幅收跌。道指收盤下跌785.91點，報25917.41點；納指跌268.07點，報8684.09點；標普500指數跌86.86點，報3003.37點。

新冠肺炎疫情牽動着世界各地民眾的心，除美聯儲外，澳洲儲備銀行當地時間3月3日宣布降息25基點至0.5%，創紀錄低位。馬來西亞央行也緊隨其後，迅速加入降息「先鋒軍」，宣布下調利率25個基點。日本、歐洲央行（ECB）接連發聲，表示將做好準備，確保資金供給充足和金融市場穩定。那麼，中國央行會跟隨嗎？

財富證券首席經濟學家伍超明分析稱，短期內中國央行降息概率低。前期中國央行鍼對疫情影響，在流動性供給和利率水平等方面出台了不少政策措施，當前要做的是讓政策落實到位，並觀察政策效果如何，等3月份數據出來後再評估能否完成年內統籌目標，再決定是否降息，所以3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。