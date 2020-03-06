【新冠肺炎】HK Express：免費更改日本機票或退款

日本新冠肺炎疫情嚴重，當局暫停港澳人士免簽證入境安排，多間航空公司及旅行社作出應變措施。國泰航空 （0293） 旗下的HK Express宣布，鑑於日本政府推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證的政策，向由即日至3月31日受影響旅客提供免費更改出發日期或航線，亦可全數退款。

HK Express表示，受影響之旅客皆可免費更改機票一次，若更改出發日期，旅客無須支付票價差額，新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；若更改航班則必須支付票價差額。

早前國泰航空宣布，凡於2月4日至3月31日抵港、離港或過境香港的機票，均可免費更改出發日期及航點。更改後的出發日期必須為今年6月30日或之前，並需要受艙位供應限制，機票有效期亦將作出相應調整。

旅行社取消所有日本團

縱橫遊（8069）宣布，取消3月9至31日期間所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及10多團約300位客人。受影響旅客可以免手續費全數退款，全團或保留六個月。4月1號之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。

東瀛遊（6882）宣布，取消3月9日至31日期間所有日本旅遊產品，包括旅行團、個人遊及Love's On海外婚禮服務，涉約1500人受影響。目前公司仍有約15個旅行團及個人遊客人在當地，共約350人。該旅行社表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。