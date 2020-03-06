【新冠肺炎】汽車業損失慘重　傳上汽集團集體降薪

3月5日，中國互聯網一份流傳的文件顯示， 上海汽車集團股份有限公司（上汽集團）旗下子公司上汽大通發佈關於2020年薪酬及福利調整說明的通知。從2020年3月起調整員工月績效獎金髮放比例，涉及大通公司及技術中心全員。根據方案顯示，上汽大通佔工資35%的績效獎金從3月份起將進行「打折扣」，級別越高折扣也越高。具體降薪情況為，H崗及以上，績效獎金髮放43%；G/F崗，績效獎金髮放71%；E崗及以下，績效獎金髮放83%。除了績效，還調整了高温費標準，取消了年休假補貼、技術中心服裝費以及書報券等福利，一線員工全勤獎調整為生產奮鬥獎，將根據產銷量安排適時發放。

《中國經濟觀察網》從上汽大通內部證實了上述方案的真實性。

受新冠肺炎疫情影響，一季度中國汽車行業勢必遭遇寒冬。（新華社）

雖然上汽大通2019年取得了不錯的成績，海外市場表現也很亮眼。上汽大通2019年全年銷量120,017輛，按年增42.8％。其中國內98,382輛，按年增長45.27％，國外21,635輛，按年增長32.77％。2020年1月，銷量1,1507，按年增長11.4%。雖然2月份銷量還未公布，但這份通知已經給出了明確的答案。「2020年2月是大通曆史上第一次銷售按年負增長，一季度也會如此，企業面臨虧損。根據我們薪酬福利與公司經營績效掛鈎的原則，結合上汽集團的工作佈置安排……」上述流傳的上汽大通降薪方案顯示。

同樣是上汽集團旗下企業，上海匯眾也公布了降薪方案，從3月份起將員工税前月收入下調22.2%，恢復期將根據公司後續發佈通知為準。有消息稱，整個上汽集團都在進行降薪調整，大通和匯眾最先公布，據上汽乘用車員工透露，降薪方案已經指定好了，就等正式通知。

新冠肺炎疫情對汽車行業衝擊明顯。據乘聯會估計，2月全國乘用車市場零售增速初步判斷為達到去年同期20%，按年下滑達到80%。這是近20年以來的最大降幅。同時，乘聯會目前估計2020年1至2月累計按年下降幅度達到41%。