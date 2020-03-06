《福布斯》﹕恒地李家傑對李家誠為其兄弟感幸運

人稱四叔的恒基地產（0012）創辦人李兆基，去年退任公司主席，只擔任執行董事。其兩名兒子李家傑及李家誠，成為公司聯席主席。李家傑及李家傑昆仲接受《福布斯》訪問時指出，不會改變父親已建立的管理模式，惟會作出修改；亦談及公司旗下的中華煤氣（0003）發展大計，日後煤氣會轉型成智慧能源供應商。

在訪問中提及李家傑及李家誠從兒時開始，在互相尊重及信任下，擁有緊密關係，李家傑更以「陰陽」作形容；又指出兩人各有所長，雙方會尊重對方意見，並對李家誠為其兄弟感到幸運。

李家傑又指出，兩人均認同恒地繼續在中港市場發展，以及延續父親已取得的成果。他表示在兒時，四叔已向他們指出成功的黃金定律，就是作出決定前親自了解市場。

四叔早授成功的黃金定律

李家傑負責恒地在內地發展，李家誠則負責香港市場發展。李家傑指出，兩人在各自市場的決定，對方不會作質疑。

雖然會延續四叔的管理手法，但是在業務發展上會作適應，如調整恒地在香港的資產組合，由以往主力發展住宅項目，現時會更著重發展商業物業。

面對近期武漢肺炎疫情及去年下半年起發生的社會運動時，李家誠指出恒地會以保護員工為首要考慮，以確保業務得以延續。既為恒地員工提供口罩外，亦減免旗下零售物業租戶2月份租金20至60%。李家誠指出，四叔教導他們不能只考慮自己，亦要考慮合作夥伴。

四叔認為無須擔心近期香港發展

李家傑指出近期香港社會出現動盪令人傷感，可是引述四叔指出這並非是大問題，又指出曾經歷日佔時代，根本無需要太緊張。

除了地產業務，近年李兆基家族亦有投資在中國﹑德國﹑以色列﹑日本及美國的科技項目。日後發展煤氣業時，亦會轉型成為智慧能源供應商。