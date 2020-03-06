投資者疫市下鍾意避險資產　日圓屢抽高　專家﹕兌美元或見101﹗

武漢肺炎疫情持續惡化，投資者避險情緒持續升溫，資金湧入具避險功能的資產，日圓為其中一項獲投資者追捧對象，兌港元曾升穿7.4水平。分析員認為，日圓在短期可保持升勢，兌美元可突破105水平，若升穿104.5，更有機會挑戰101水平。若以今日匯率計算，即每百日圓兌港元將高見7.69。

避險資產獲投資者追捧

近期日圓走勢相當波動，在上月20日時，每百日圓兌港元低見6.9405，經過15日後，兌港元突破7.4，期間累計升幅達6.6%。日圓早前轉弱，與投資者擔心疫情將導致日本經濟陷入難關；可是隨著聯儲局在周二（3日）突然宣布減息，既刺激投資者恐慌情緒，提高對避險資產需求，同時讓美國與日本之間息差收窄，讓不利美元走勢。目前市場人士預期，聯儲局有機會在下周舉行的議息會議再度減息，進一步推高日圓匯價。

在避險情緒主導下，投資者將資金追逐日圓外，亦將資金泊入國債及黃金等避險資產。其中被視為「零風險」的美國國債，為投資者追納的資產之一，促使10年期及30年期國債孳息率下跌至歷史低位，10年期國債曾失守0.7厘，30年期國債孳息率亦跌曾穿1.28厘。

黃金成為投資者追捧對象，有機會高見1750美元。（資料圖片）

黃金同樣成為投資者追捧資產，早前紐約期金更曾高見1,691.7美元，創下逾7年高位。

在避險情緒主導下，分析員一致看好日圓前景。恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指出，觸及日圓進一步強勢，與美國副總統彭斯指出，本周末當地將會有更多病毒測試劑供應，讓投資者憂慮往後美國更多確診者。從美國10年國債孳息率持續向下，正反映出投資者恐慌情緒升溫。他認為日圓在短期內先上試104.5。加上本月底為當地企業年結，為日圓帶來進一步支持。

投資者風險胃納下降，投資者將資金換馬至日圓等避險資產。（資料圖片）

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁亦指出，日圓在短期內有機會高見104.5，若升穿此水平，便有機會挑戰101。他明言近期美元弱勢與投資者預期聯儲局會再減息，惟認為美元似有過度弱勢跡象，原因之一歐央行有機會加大量化寬鬆規模。

盧楚仁亦指出，相對於日圓及歐元，黃金早前已完成調整，不排除金價有機會可挑戰1,730美元，甚至1,750美元水平。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆預料，日圓有機會上試104.78，惟要留意日本央行在下周舉行的議息會議，決定加大量化寬鬆水平，對未來日圓走勢帶來壓力。