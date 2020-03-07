【溫多娜手記】 郭Sir 4月開郭思冶工作室　偕靚女助手繼續講股

人稱「股壇大隻佬」嘅資深股評人郭思治﹙郭Sir﹚又有新搞作，4月將離開現公司，開設「郭思冶工作室」。

郭Sir由民眾證券跳槽帝鋒證券，僅僅一年多又有新動向，是否與現東家「鬧不和」？郭Sir就話絕無其事，離職只係因應帝鋒業務變化，咁啱又撞正行業低潮，少咗證券公司大展拳腳，自己咪先搞個工作室。郭Sir強調不是離開證券界，會照舊講股，「我依家一星期仲寫緊100篇文畀各大媒體」。

講返工作室，郭Sir就話，除咗每日拍片點評大市之外，因應新冠肺炎爆發，會拍埋片教大家做運動，一齊「抗疫」。另外，「睇得又講得」的郭Sir，會繼續粉墨登場，親自帶團回圍找尋投資機會，兼且「主持上身」，做多啲企業訪問。

就咁聽落，工作量一啲都唔少，郭Sir話工作室人手唔多，樣樣嘢都會「一步一步來」，又借機向溫多娜盛贊佢位靚女助手Janice，「佢係工作狂，能力好高，係主播、秘書兼私人助手！」

再轉跑道，溫多娜問郭Sir對工作室有咩期望，佢好謙咁話一切隨緣而安，又講到香港依家面對嘅挑戰好大，大家要互相扶持，「中美貿戰戰未完，社會運動雖然停咗，但唔排除再爆發，疫情更加唔洗講，向全球擴散，勢頭唔多好，大家更要互相支持！」