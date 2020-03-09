【三八婦女節】金融界16名女將拍短片　鼓勵女性入行發揮所長

香港16位金融界女行政總裁趁「三八婦女節」特別拍攝了一段短片，表達她們對兩性平等機會的支持，承諾推動職場多元，亦從商界領袖的角度，鼓勵女性投身金融業，發揮所長。

16位女行政總裁包括滙豐香港區行政總裁施穎茵、中銀香港副總裁龔楊恩慈、渣打香港行政總裁禤惠儀、AXA安盛香港行政總裁尹玄慧等。

施穎茵表示，世界經濟論壇估計，要全球達至性別平等，可能要用80多年。

由多名香港金融服務界女性行政總裁於2016年組成了一個小組「The Women Chief Executives Hong Kong」，義務推動金融服務業的性別平等，以及為女性人才投身金融服務行業開拓機會。小組每月或隔月聚會，討論如何推動社會及商界尊重男女平等，多元共融。過去兩年，小組特別著重與年青人分享成長和職場的心得，希望將理念傳遞年青一代。這個學年繼續夥拍中文大學商學院，到訪不同中學，與年青人交流互動。

據婦女基金會2018年的報告指出，女性佔52%的金融業初級職位，約三分之一的高級行政人員職位，21%晉身董事局。滙豐香港區行政總裁施穎茵在短片中就表示，世界經濟論壇（WEF）估計，要全球達至性別平等，可能要用80多年，她們冀坐言起行，用行動消除歧視，推動平等包容的文化。